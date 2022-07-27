Австрия забрала у "Газпрома" крупнейшее хранилище в стране

Крупнейший австрийский оператор газохранилищ RAG Austria AG окончательно взял на себя управление крупнейшим в стране газохранилищем "Гайдах" в Зальцбурге, которым ранее управляла российская компания "Газпром".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kroner Zeitung.

Решение забрать у "Газпрома" хранилище "Гайдах" австрийское правительство приняло в связи с нехваткой голубого топлива. Законодательство Австрии позволяет использовать все хранилища на территории страны в случае нехватки газа, в то время как российская компания держала "Гайдах" пустым.

Как сообщила во вторник министр защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер, RAG Austria AG уже начал бронировать мощности газохранилища, а заполнять его начнет с 1 августа.

"Заполненные газохранилища являются нашей страховкой на грядущую зиму. Поэтому прежде всего важно, чтобы все хранилища в Австрии были заполнены", – отметила она.

Глава RAG Austria AG Маркус Миттереггер согласился с министром: "Сейчас становится очевидным, насколько фундаментальным является хранение энергии для безопасной поставки энергии в течение года в Австрии и Центральной Европе. Большие объемы и сезонное хранение в наших подземных хранилищах являются важным элементом обеспечения этого сегодня и завтра".

Еще в мае канцлер Австрии предупредил, что хранилище в Зальцбурге будет передано другим поставщикам, если "Газпром" не будет заполнять его газом.

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В начале июля российский "Газпром" сократил поставку газа австрийской компании OMV на 70% после начала ремонта "Северного потока-1".

Европейская правда