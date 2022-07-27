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Рада запретила приватизацию оборонных предприятий, производящих оружие

Среда, 27 июля 2022, 16:34 - Алексей Павлыш

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5397, который относит к запрещенным к приватизации предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"За" проголосовали 227 нардепов.

Документ предлагает отнести к запрещенным к приватизации предприятиям по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законом военных формирований, Службы безопасности Украины.

Также законопроектом предлагают исключить из объектов, не подлежащих приватизации, предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью (в связи с крупным рынком частных предприятий, которые предоставляют аналогичные товары).

Экономическая правда

Рада приватизация оружие
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