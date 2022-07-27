Рада временно запретила взимать долги за коммуналку, но это касается не всех

Верховная Рада одобрила в целом закон, запрещающий принудительно взимать долги по определенным категориям граждан за жилищно-коммунальные услуги в течение действия военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За закон №7531 проголосовали 312 народных депутатов. Документ вносит изменения в закон "Об исполнительном производстве" и предусматривает, что временно, на период действия военного положения, запрещается принудительное взыскание с физического лица задолженности по ЖКУ в общинах, расположенных в районах проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации.

Запрет также касается лиц, район проживания которых находится в окружении в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, уничтоженного или поврежденного в результате военных действий.

Кроме того, до сих пор было полностью запрещено во время действия военного положения исполнения решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, учреждения и организации из состава Вооруженных Сил.

Депутаты внесли в эту норму исключение, согласно которому норма не касается решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы и денежном обеспечении военнослужащих.

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Верховная Рада 18 июля в первом чтении поддержала законопроект №7531, предусматривающий запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны.