Производитель лифтов Otis уходит с российского рынка: кому продали бизнес в РФ

Otis Elevator Company – одна из старейших и крупнейших компаний-производителей подъемного оборудования – объявила о выходе из РФ: бизнес в России продали местной компании Ice Development.

Об этом говорится в заявлении Otis от 27 июля.

"После тщательного рассмотрения глобальных влияний и последствий продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая перебои в цепочках поставок и введение ограничений, мы определили, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым, и мы заключили соглашение с Ice Development продать 100% нашей доли в бизнесе Otis Russia", – заявили в компании.

В марте Otis решили прекратить прием новых заказов на оборудование и прекратить инвестиции в бизнес в России.

Ожидается, что соглашение, в соответствии с обычными условиями закрытия, будет закрыто в ближайшее время.

Ice Development – ​​российская инвестиционная компания, специализирующаяся на секторе недвижимости – после перехода права собственности Ice Development планирует возобновить полное производство на заводе Otis St. Petersburg под новой торговой маркой.

В Минпроторге РФ сообщили "Интерфаксу", что покупателем российского бизнеса Otis стал холдинг S8 Capital российского бизнесмена Армена Саркисяна. Эта компания занимается IT-решениями в финансовом секторе, ритейле, медиа, а также владеет распространителем гослотерей "Столото".

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Отмечается, что Ice Development выступил техническим участником соглашения.

Экономическая правда