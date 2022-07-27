Доллар уже "по 40". Курс гривни на 27 июля

ФОТО НБУ

Средний курс гривни на черном рынке 27 июля продолжил ослабевать и упал до психологического предела в 40,18 – 40,49 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

Так, котировки гривни против доллара на черном рынке продолжили начавшееся на прошлой неделе падение и пересекли психологический предел в 40 грн за доллар. Так, на 13:20 курс доллара составляет 40,18 – 40,49 грн, а днем ранее колебались на уровне 39,33-39,71 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 39,0 – 39,9 грн (курс на 26 июля – 38,45-39,5 грн);

Евро – 39,0 – 40,4 грн (курс на 26 июля – 38,37-39,9 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 39,0 - 39,7 грн, Сбербанк - 39,0-39,8 грн, Укрэксимбанк - 39,29-39,95 грн, Райффайзен - 38,4-39,9 грн.

Кроме того, банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Так, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 37,04 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,7 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,87 грн.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.