Продажи новых смартфонов в РФ упали до минимума за пять лет

Во втором квартале 2022 года продажи новых смартфонов в России снизились до минимума за пять лет.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей операторов Билайн и Tele2.

Так, собеседник близок к одному из российских ритейлеров, назвал квартальные продажи "самыми низкими за десятилетия".

По оценкам МТС и Билайна, в России за этот период было продано около 4,5 млн смартфонов на сумму 103 млрд рублей.

При этом в МТС заявили, что продажи упали к 2021 году на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2 – на 23% и 12%. "Мегафон" зафиксировал падение продаж на 17% по количеству смартфонов.

Среди особенностей продаж смартфонов во 2 квартале в России собеседники издания также назвали рост доли китайских устройств (по оценке "М.Видео - Эльдорадо", примерно с половины рынка до двух третей) и рост сегмента подержанных устройств.

При этом сокращение спроса на смартфоны опрошенные газетой аналитики связывают со снижением реальных доходов населения и удорожанием смартфонов.

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"Покупательная способность, геополитика, страх за будущее – все это не способствует покупке айфона более чем за 100 тысяч рублей", – констатирует руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

После вторжения России в Украину поставки многих популярных брендов в РФ были прекращены – как из-за нарушения логистических цепочек в результате санкций, так и из-за решения ряда компаний приостановить продажи на российском рынке.

В России на этом фоне приняли закон о так называемом "параллельном импорте", который позволяет ввозить определенные товары без разрешения правообладателя.

Экономическая правда