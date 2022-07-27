НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты

НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что такое решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в конце концов отразиться на ослаблении девальвационного давления.

"В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым", – говорят в НБУ.

Нацбанк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

В то же время, регулятор предусмотрел, что банки могут осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной.

"Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы в условиях значительного преобладания спроса над предложением в безналичном сегменте валютного рынка и реализации отложенного спроса граждан", - пояснили в регуляторе.

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Напоминаем:

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.

Экономическая правда