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Кабмин попросил правительство США о "газовом лендлизе" для Украины

Вторник, 26 июля 2022, 17:30 - Экономическая правда
 
Кабінет Міністрів України

Кабинет министров обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового лендлиза", чтобы стабильно пройти отопительный сезон.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, подготовка к самой сложной зиме в истории страны продолжается. В этом процессе власти ищут все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Кабмин США газ
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