Кабмин попросил правительство США о "газовом лендлизе" для Украины
Вторник, 26 июля 2022, 17:30 -
Кабинет министров обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового лендлиза", чтобы стабильно пройти отопительный сезон.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал глава правительства.
По словам Шмыгаля, подготовка к самой сложной зиме в истории страны продолжается. В этом процессе власти ищут все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.