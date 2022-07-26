Все разделы
Укр / Рус

В Раде предлагают отменить налоги на импорт техники для хранения зерна

Вторник, 26 июля 2022, 16:28 - Алексей Павлыш

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить в первом чтении и в целом законопроект об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для хранения зерновых и масличных культур (№7548-1).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Целью законопроекта является освобождение от налогообложения ввозной пошлиной изделий и оборудования для хранения, перевозки, погрузки и разгрузки зерновых и масличных культур при ввозе на таможенную территорию Украины.

Указанное освобождение будет действовать в период действия военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что к началу полномасштабной войны в распоряжении украинских аграриев было мощностей для складского хранения примерно на 75 млн тонн.

Зернохранилища на 10 млн тонн находятся на временно оккупированных территориях, часть была повреждена или уничтожена в результате военных действий. Поэтому возможный дефицит мощностей для хранения урожая до конца года оценивался в объеме от 10 до 15 млн тонн.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Рада налоги зепно импорт
Материалы по теме
Рада на время войны отменила ответственность за неподачу финотчетности 19 июля 2022, 16:10
Рада приняла закон для фрилансеров 19 июля 2022, 09:17
Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество 9 июля 2022, 13:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте