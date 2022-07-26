Курс валют 26 июля: гривня продолжает падать в кассах банков и обменниках

Средний курс гривни в кассах банков 26 июля продолжает ослабевать и составляет 38,45-39,5 грн за доллар, на черном рынке купить доллар можно за 39,7 гривни.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 26 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 38,45-39,5 грн (курс на 25 июля – 37,8-39,3 грн);

Евро – 38,37-39,9 грн (курс на 25 июля – 38,0-39,8 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 38,7-39,3 грн, Сбербанк – 39,5-39,3 грн, Укрэксимбанк – 38,8-39,5 грн, Райффайзен – 38,4-39,2 грн. грн.

Кроме того, банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Так, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 37,04 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,5 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,87 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке тоже продолжили падение. Так, к 13:50 они составляют 39,33-39,71, а в понедельник, 25 июля, колебались на уровне 38,81-39,13 грн.

Напоминаем:

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Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.