Минфин выделил на соцвыплаты в июне 4 миллиарда

Министерство финансов в июне направило на социальные выплаты 4 миллиарда гривен из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В течение марта-июня министерство направило на соцвыплаты 153,5 млрд грн.

Отмечается, что на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, было направлено 21,2 млрд грн, из них в июне – 5,3 млрд грн;

Для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам было направлено 18,1 млрд грн, из них в июне – 9,1 млрд грн.

Также министерство направило средства госбюджета на:

на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 15,3 млрд, в июне – 0,8 млрд грн;

Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям – 68,5 млрд грн, в июне – 20,9 млрд грн;

в помощь застрахованным лицам в связи с утратой ими части заработной платы (дохода) в результате проведения боевых действий в рамках "єПідтримки" – 30,4 млрд грн, в июне – 5,9 млрд гривен.

"Несмотря на военное положение, мы продолжаем обеспечивать своевременные выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь задача правительства в целом и Минфина, в частности, состоит в том, чтобы все имеющиеся источники ресурсов в государстве работали на помощь людям в период войны и приближали нашу победу над оккупантом", – отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.