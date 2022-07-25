Автострахование: "Зеленая карта" подорожает на 26%

С 26 июля стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта" вырастет на 26,3%.

Об этом говорится в сообщении Моторного страхового бюро Украины.

Перед этим тарифы меняли 18 июля 2022 года - их тогда снизили на 4,4%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа, Молдова. Кроме этого, с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

Таким образом, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых авто вырастет до 913 грн (ранее - 723 грн), для автобусов - до 3,429 тыс грн (ранее - 2,715 тыс грн).

А стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых авто будет теперь составлять 1,453 тыс грн (ранее - 1,150 тыс грн), автобусов - 4,763 тыс грн (ранее - 3,772 тыс грн)

При этом стоимость полисов на 6 месяцев и годовых полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей будет составлять 6,451 тыс грн и 7,986 тыс грн соответственно, а для автобусов - 16,673 тыс грн.

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По данным Моторного страхового бюро, стоимость полисов для поездок в Азербайджан и Молдову для легковых авто на 15 дней теперь составит 665 грн, на один месяц – 978 грн, на пол года – 2,242 тыс грн, а в год – 3,193 тыс грн.

Экономическая правда