Meta запускает бесплатное обучение для украинского бизнеса

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Компания Meta и проект Дія.Бізнес запускают учебный центр для малого и среднего бизнеса Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Предпринимателям бесплатно доступны тренинги и курсы от компании на платформах Meta Blueprint и Meta Boost. Каждый сможет пройти обучение по маркетингу, SMM, созданию контента", – написал министр.

Кроме того, все программы доступны на украинском языке.

Также Meta планирует выделить 1,5 млн долл. на рекламные кампании украинского бизнеса.

"Это весомая поддержка для развития и продвижения продуктов и услуг наших предпринимателей", – отметил Федоров.