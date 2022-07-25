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Meta запускает бесплатное обучение для украинского бизнеса

Понедельник, 25 июля 2022, 11:51 - Экономическая правда
 
Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания Meta и проект Дія.Бізнес запускают учебный центр для малого и среднего бизнеса Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Предпринимателям бесплатно доступны тренинги и курсы от компании на платформах Meta Blueprint и Meta Boost. Каждый сможет пройти обучение по маркетингу, SMM, созданию контента", – написал министр.

Кроме того, все программы доступны на украинском языке.

Также Meta планирует выделить 1,5 млн долл. на рекламные кампании украинского бизнеса.

"Это весомая поддержка для развития и продвижения продуктов и услуг наших предпринимателей", – отметил Федоров.

Дія Meta бизнес
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