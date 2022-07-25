Meta запускает бесплатное обучение для украинского бизнеса
Понедельник, 25 июля 2022, 11:51 -
Компания Meta и проект Дія.Бізнес запускают учебный центр для малого и среднего бизнеса Украины.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
"Предпринимателям бесплатно доступны тренинги и курсы от компании на платформах Meta Blueprint и Meta Boost. Каждый сможет пройти обучение по маркетингу, SMM, созданию контента", – написал министр.
Кроме того, все программы доступны на украинском языке.
Также Meta планирует выделить 1,5 млн долл. на рекламные кампании украинского бизнеса.
"Это весомая поддержка для развития и продвижения продуктов и услуг наших предпринимателей", – отметил Федоров.