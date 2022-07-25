НБУ запускает в свободное обращение памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины"

фото: нбу

Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такое решение Нацбанк принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет, а также чтобы подчеркнуть ключевую роль вооруженных сил Украины в защите независимости нашего государства", - пояснили в регуляторе.

"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", - заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Все памятные монеты специальных выпусков будут передаваться банкам и СИТ-компаниям для дальнейшего выдачи клиентам и/или приемки от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

При этом реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

В частности, сейчас речь идет о таких памятных монетах:

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины;

Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины;

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины;

Вооруженные Силы Украины;

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

День памяти павших защитников Украины;

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины;

Участникам боевых действий на территории других государств;

КрАЗ-6322 "Солдат";

На страже жизни (посвящается военным медикам);

100-летие создания Украинского военно-морского флота;

День украинского добровольца;

Защитникам Донецкого аэропорта.

Эту серию памятных монет специального выпуска НБУ начал в 2018 году – она уже насчитывает 14 памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта.

Каждая из монет предполагала миллионный тираж изготовления. В настоящее время Нацбанк имеет около 5,5 млн. штук таких монет для подкрепления банков и СИТ-компаний для возможности кассового обслуживания ими клиентов.

В будущем Национальный банк планирует расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.

Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов", - добавили в регуляторе.

Так банки, СИТ-компании и торговые учреждения получат больше оборотных монет для обеспечения наличных операций (в том числе прием платежей, расчетов в торговой сети), а украинцы смогут рассчитываться новыми интересными и символическими монетами или, по желанию, пополнять ими свои коллекции, пояснили в НБУ.

Памятные монеты специальных выпусков из серии "Вооруженные Силы Украины" имеют номинал 10 гривен и изготовлены из недрагоценного сплава на основе цинка с покровом никелем.

Категория качества чеканки – анциркулейтедˮ, масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм. Группа монет – рифленая. Тираж каждой монеты – 1 000 000 шт.

Экономическая правда