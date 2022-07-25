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МИД России, военторги и телеком: IТ-армия за две недели заблокировала 750 онлайн-ресурсов

Понедельник, 25 июля 2022, 11:30 - Алексей Павлыш

С 11 по 24 июля украинская IT-армия вывела из строя более 750 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В частности:

  • кибератак подверглись критически важным онлайн-ресурсам Министерства иностранных дел РФ. "Чтобы защитить сайты, глава министерства Сергей Лавров вынужден был отвлечься от очередного восхищения глаз и временно скрыть сайты МИД", - говорится в сообщении.
  • была парализована работа более сотни онлайн-магазинов дронов и военторгов РФ. "По этой причине россияне не могли заказать необходимое снаряжение для солдат-убийц, которые продолжают вести войну в Украине", - добавили в Минцифры.
  • из-за кибератак вышли из строя телекоммуникационные услуги от Beeline и их онлайн-ресурсы. У клиентов этого оператора не было доступа к интернету.

"IT-армия продолжает сдерживать пропаганду в России и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ", - отметили также в Минцифре.

Экономическая правда

Россия кибератака IT хакеры
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