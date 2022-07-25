Из-за санкций ЕС российские кондитерылишились эмульгаторов и красителей

Международные производители кондитерских изделий, имеющие мощности в РФ, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food&Drinks и попросить ее посодействовать исключению из списков санкций ЕС эмульгаторов и красителей, необходимых для выпуска сладостей.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" к своим участникам.

Отмечается, что санкции ЕС против России могут дополнительно усложнить производство кондитерских изделий.

В списке запрещенных к ввозу в РФ товаров оказались эмульгаторы и красители, используемые кондитерами, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.

При этом недостаток сырья грозит сокращением ассортимента.

В письме говорится, что транснациональные производители кондитерских изделий, локализовавшие производства в РФ, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food&Drinks с просьбой содействовать исключению из списка санкций ЕС эмульгаторов и красителей.

Используемые при выпуске сладостей ингредиенты попали в "пятый пакет" санкций ЕС. Европейские чиновники считали, что в этом сырье заложена потенциальная возможность двойного использования, отмечают в "Асконде".

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Исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин заявил, что основная проблема - эмульгаторы, применяемые при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов.

Не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, добавил Лашманкин. Он отметил, что большая палитра красителей выпускается в России, но с рядом позиций есть трудности с заменой импортных.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова отмечает, что компании могут обратиться в департамент предпринимательства, торговли и занятости ЕС за частичным или временным освобождением от запретов по ряду оснований: использование товаров для гуманитарных, медицинских целей и т.п.

Но "использование в пищевой промышленности" в таком списке нет, отмечает она. Как отмечает юрист, положения ЕС о санкциях в целом носят императивный характер, поэтому вероятность получения такого разрешения для кондитеров крайне низка.

Экономическая правда