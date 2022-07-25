В РФ планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года: причины

В РФ в конце года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой был прекращен в 2013-м.

Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.

Кроме этого, по его словам, также обсуждается вопрос возобновления выпуска пятирублевой купюры, не печатавшейся после 1998 года.

В ЦБ считают, что возврат к активному обращению купюр низких номиналов снизит затраты на производство наличных денег.

"В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег.

Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок службы на 30%. Это показали измерения, которые мы производили. Технология лакировки прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе", - заявил замглавы ЦБ.

Он добавил, что с 2009 года значительно возросла стоимость металла, поэтому чеканка металлических 10 руб. "оказалась затратным". "Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр", – заявил Белов.

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Он уточнил, что речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 руб. купюрами не идет: и те и другие будут продолжать находиться в обращении.

Экономическая правда