В правительстве рассказали, когда объявят победителя конкурса на должность главы АРМА

Комиссия по отбору главы АРМА (Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) планирует 29 июля объявить победителя конкурса на должность главы агентства.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает "Укринформ".

По его словам, Нацагентство по предотвращению коррупции должно провести специальную проверку кандидатов, но ведомство сейчас этого не делает.

Поэтому Кабмин разработал разъяснения от Министерства юстиции, НАПК и других органов для того, чтобы комиссия начала процедуру собеседований.

"Такие собеседования прошли на этой и прошлой неделе. Десять претендентов были в финале, трое из них сняли свои кандидатуры.

С семью претендентами состоялись собеседования и, по предварительной информации, которая находится в секретариате Кабинета министров Украины, 29 июля комиссия планирует свое заседание, на котором они предложат Кабмину кандидатуру победителя для назначения на должность руководителя АРМА", - сказал Немчинов.

Сейчас вр.и.о. главы АРМА является Дмитрий Жоравович.

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Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

Экономическая правда