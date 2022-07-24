Украина подключила к энергосистеме еще один блок АЭС

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Украина увеличила количество работающих энергоблоков атомных станций с девяти до десяти. Всего в Украине насчитывается пятнадцать блоков АЭС.

Об этом сообщает Международное агентство по ядерной энергии.

К сети подключен еще один блок Ривненской АЭС. Таким образом, работают три энергоблока оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции, три – Ривненской и по два Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что последние сообщения "о событиях на Запорожской АЭС или вблизи нее" свидетельствуют о все более тревожной ситуации, и призвал к максимальной сдержанности во избежание какой-либо аварии, которая может угрожать здоровью населения в Украине и других местах.

В МАГАТЭ отметили, что в последние недели появился ряд сообщений – как в СМИ, так и в форме официальных сообщений, полученных агентством – свидетельствующих о том, что и без того сложные и напряженные условия, с которыми сталкивается украинский персонал на АЭС, еще больше ухудшились.

Напоминаем:

ЗАЭС с начала оккупации 4 марта работала двумя энергоблоками, 14 июля к сети был подключен третий энергоблок.

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Вместе с тем, в последнее время увеличилось количество новостей о преступлениях российских оккупантов на ЗАЭС.

В частности, 21 июля сообщалось о том, что не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку российские захватчики разместили в машинном зале 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Экономическая правда