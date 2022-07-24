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СБУ задержала хакера, который похищал базы данных украинских банков

Воскресенье, 24 июля 2022, 15:00 - Cергей Мельник
 
сбу

Сотрудники кибердепартамента Службы безопасности Украины задержали в Киеве хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам", – говорится в сообщении.

Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории России представители российских спецслужб.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны.

Экономическая правда

СБУ хакеры киберпреступность банки
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