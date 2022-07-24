Правительство Франции будет давать скидку на горючее из-за высоких цен

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Правительство Франции может повысить размер скидки на горючее при покупке на заправках с 18 центов за литр до 30 центов в сентябре и октябре в связи с высокими ценами.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер газете Le Figaro, передает "Интерфакс-Украина".

"Скидка может увеличиться с 18 до 30 центов в сентябре и октябре, а затем снизиться до 10 в ноябре и декабре", – заявил министр.

Как объясняет издание, это компромиссный ответ на требование в ходе парламентских дебатов о покупательной способности населения оппозиционной партии "Республиканцы", которые настаивают, чтобы правительство приняло дополнительные меры из-за высоких цен на топливо.

Ранее официальный представитель правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты.

Группа TotalEnergies распорядилась о скидке 10 центов на литр бензина, но только на заправках, расположенных вдоль автомагистралей.

Веран высказался против специальной пошлины, обсуждаемой в политической среде, на сверхприбыли, получаемые нефтяными компаниями, аргументировав это тем, что при скидках при покупке горючего французы получают непосредственный эффект от этой социальной меры.

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22 июля TotalEnergies объявила, что согласна на скидку в 20 центов при покупке, и пояснила, что при такой скидке на некоторых заправочных станциях Франции можно будет купить горючее в пределах 1,5 евро за литр, чего и добиваются "Республиканцы" как "потолка" цен в кризисной ситуации.