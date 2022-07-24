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В портах Одесской области начали формировать караваны с зерном

Воскресенье, 24 июля 2022, 11:05 - Cергей Мельник
 
Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images

Администрация морских портов начала подготовку портов Одесса, "Черноморск" и "Южный" к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования", – говорится в сообщении.

В целях составления планов формирования караванов АМПУ просит подавать заявки на включение судов на электронную почту.

При подписании Инициативы и сразу после нее президент Турции Реджеп Эрдоган и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщили, что движение судов может возобновиться в ближайшие дни.

Рекомендуем почитать: Порты снова заработают. Что подписали в Стамбуле, и как теперь Украина будет вывозить зерно?

Напоминаем:

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23 июля российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Экономическая правда

порты Одесса зепно Турция экспорт
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