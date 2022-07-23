Электронная подпись "Дії" подтвердила соответствие европейским стандартам
По результатам тестирования подтверждено полное соответствие украинской электронной подписи европейским стандартам.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Дія" в Telegram.
В "Дії" рассказали, что с мая по июль проходило тестирование на международном eSignature Validation Plugtests 2022, в котором принимали участие 108 стран.
"По его результатам подтверждено полное соответствие украинской электронной подписи европейским стандартам: технически мы готовы к взаимному признанию электронных доверительных услуг с ЕС", - говорится в сообщении.
В "Дії" отмечают, что это создаст возможности украинцам получать онлайн-услуги за границей, подписывать контракты в электронной форме с иностранными компаниями.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что тестирование проводил технический комитет Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI.
Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.
"Взаимное признание электронных подписей – важная часть плана цифровой евроинтеграции. Наши цифровые подписи должны принимать в любой стране Евросоюза", – резюмировал Федоров.
Экономическая правда