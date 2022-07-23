В Украине создадут базу наличия строительных материалов – Минрегион

В Министерстве развития общин и территорий Украины приступил к работе оперативный штаб, который создаст базу имеющихся строительных материалов.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, сообщает пресс-служба министерства.

На учредительном заседании под председательством Козловской был утвержден состав штаба.

Отмечается, что оперативный штаб начал работу по мониторингу рынка строительных материалов.

"Мы планируем провести проведение на постоянной основе мониторинга текущего состояния рынка строительных материалов - имеющихся производственных мощностей, фактического наличия тех или иных строительных материалов, логистики их поставки", - заявила глава штаба Наталья Козловская.

По ее словам, это рабочий инструмент, который позволит ускорить восстановление жилищной, социальной и критической инфраструктуры, а также строительство новых сооружений и зданий различного назначения в регионах.

Штаб на следующем заседании планирует заслушать одну из профильных ассоциаций с анализом рынка строительных материалов.

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Оперативный штаб по обеспечению строительными материалами создан как консультативно-совещательный орган Кабмина. Возглавляет его Козловская.

Экономическая правда