Немецкая сеть супермаркетов переименовала "Московское" мороженое на "Киевское"
Большая немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала мороженое-сэндвич Moscauer Art ("Московское"), продающееся под собственной торговой маркой Gut und Günstig, на Kiewer Art ("Киевское").
Об этом пишет газета Rheinische Post.
В Edeka подтвердили подлинность обнародованных в соцсетях фотографий, где перечеркнуто название Moscauer Art и написано Kiewer Art.
"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это показать", - пояснили свое решение в компании.
Там добавили, что название Kiewer Art временное. Но и к Moscauer Art возвращаться не планируют.
"В долгосрочной перспективе мороженое будет называться только "Ice Snack Sandwich" (мороженое-сэндвич - ред.)", - пояснил пресс-секретарь компании.
Экономическая правда