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Немецкая сеть супермаркетов переименовала "Московское" мороженое на "Киевское"

Суббота, 23 июля 2022, 12:00 - Алексей Павлыш
 
фото: Edeka 

Большая немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала мороженое-сэндвич Moscauer Art ("Московское"), продающееся под собственной торговой маркой Gut und Günstig, на Kiewer Art ("Киевское").

Об этом пишет газета Rheinische Post.

В Edeka подтвердили подлинность обнародованных в соцсетях фотографий, где перечеркнуто название Moscauer Art и написано Kiewer Art.

"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это показать", - пояснили свое решение в компании.

Там добавили, что название Kiewer Art временное. Но и к Moscauer Art возвращаться не планируют.

"В долгосрочной перспективе мороженое будет называться только "Ice Snack Sandwich" (мороженое-сэндвич - ред.)", - пояснил пресс-секретарь компании.

Экономическая правда

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