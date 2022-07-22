Лицензию на обращение с опасными отходами теперь можно получить онлайн

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило сервис, позволяющий получить лицензию на обращение с опасными отходами онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Миндовкилля в Telegram.

Сервис доступен бизнесу на национальной онлайн-платформе "ЭкоСистема".

"Мы постепенно, но уверенно совершенствуем и цифровизируем наше взаимодействие, наводим порядок в сфере. Возможность онлайн оформить лицензию на обращение с опасными отходами означает, что предприятиям больше не нужно ждать, пока документы дойдут по почте в Минсреду и будут зарегистрированы".

При наличии отсканированных файлов и ЭЦП можно отправить их даже с телефона. Автоматизированные подсказки не позволят допустить технических ошибок", - заявил глава министерства Руслан Стрелец.

По его словам, этот сервис станет частью общенациональной информационной системы управления отходами, создание которой предусмотрено недавно принятым рамочным законом "Об управлении отходами".

"Министерство уже работает над разработкой такой системы. Она позволит государству контролировать полный жизненный цикл каждой тонны отходов - от ее образования, маршрута перевозки до переработки", - добавили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда