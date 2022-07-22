Деблокада портов принесет Украине $1 миллиард экспортной выручки за месяц

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктур Мустафа Найем.

"Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме того, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины", – написал он в Telegram.

Найем напомнил, что согласие РФ на такое соглашение с ООН и Турцией – это вынужденная уступка кафиров, которые "не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода".

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Напоминаем:

В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

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Соглашением предусматривается, что украинское зерно будет отправляться из трех портов, расположенных в Одесской области: Южный, Черноморский и собственно Одесский. Для этого РФ взяла на себя обязательство не нападать на гражданские суда, которые будут идти по специальному коридору, а также на три загаданных порта.