В УЗ рассказали о новых правилах перевозки животных из Украины в Польшу

В действие введены новые временные правила перевозки животных из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Теперь пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:

животное имеет имплантированный микрочип;

животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установленного микрочипа);

животное имеет действующий ветеринарный паспорт Европейского образца, который выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.

В УЗ просят пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей.

Экономическая правда