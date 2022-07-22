В УЗ рассказали о новых правилах перевозки животных из Украины в Польшу
Пятница, 22 июля 2022, 17:59 -
В действие введены новые временные правила перевозки животных из Украины в Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Теперь пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:
- животное имеет имплантированный микрочип;
- животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установленного микрочипа);
- животное имеет действующий ветеринарный паспорт Европейского образца, который выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.
В УЗ просят пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей.
Экономическая правда