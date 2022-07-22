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В УЗ рассказали о новых правилах перевозки животных из Украины в Польшу

Пятница, 22 июля 2022, 17:59 - Алексей Павлыш

В действие введены новые временные правила перевозки животных из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Теперь пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:

  • животное имеет имплантированный микрочип;
  • животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установленного микрочипа);
  • животное имеет действующий ветеринарный паспорт Европейского образца, который выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.

В УЗ просят пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей.

Экономическая правда

Укрзализныця Украина Польша
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