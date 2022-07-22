Украина выпала из топ-20 производителей стали из-за вторжения РФ
Пятница, 22 июля 2022, 17:58 -
Украина выбыла из топ-20 производителей стали в мире из-за агрессии России, производство упало почти на 60%.
Об этом сообщает Укрметаллургпром со ссылкой на данные Worldsteel.
Отмечается, что в первые полгода Украина произвела только 4,54 млн. тонн, хотя в прошлом году за тот же период было почти 11 млн. тонн.
В результате такого падения производства Украина выпала из двадцатки крупнейших производителей стали и занимает сейчас 21 позицию.
Также из-за большой войны в Украине сократилось почти на 60% производство чугуна. Сейчас из 4,54 млн. тонн Украина занимает 13-ю позицию среди 40 стран-производителей.