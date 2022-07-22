Украина выпала из топ-20 производителей стали из-за вторжения РФ

Украина выбыла из топ-20 производителей стали в мире из-за агрессии России, производство упало почти на 60%.

Об этом сообщает Укрметаллургпром со ссылкой на данные Worldsteel.

Отмечается, что в первые полгода Украина произвела только 4,54 млн. тонн, хотя в прошлом году за тот же период было почти 11 млн. тонн.

В результате такого падения производства Украина выпала из двадцатки крупнейших производителей стали и занимает сейчас 21 позицию.

Укрметаллургпром

Также из-за большой войны в Украине сократилось почти на 60% производство чугуна. Сейчас из 4,54 млн. тонн Украина занимает 13-ю позицию среди 40 стран-производителей.