Совет ЕС одобрил новый транш в 500 миллионов евро на военную помощь Украине

Совет Европейского Союза одобрил выделить Украине новый транш в размере 500 миллионов евро на усиление поддержки ВСУ в защите от агрессии РФ.

Об этом сообщает Совет ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Совет одобрил два мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира, направленные на усиление поддержки ЕС возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также продолжающейся защиты гражданского населения от российской военной агрессии", – говорится в сообщении. .

В Совете ЕС подчеркнули, что по-прежнему сосредоточенные и непоколебимо поддерживают Украину в ее борьбе за свободу и независимость и предоставляют оружие.

"В этом контексте государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро, что в сумме составляет 2,5 млрд евро военной техники для Вооруженных сил Украины", – заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Согласно текущим приоритетам, заявленным правительством Украины, и оказанной до сих пор поддержке, меры помощи включают 490 млн евро на военную технику, предназначенную для задачи смертоносной силы в оборонных целях, и 10 млн евро на поставку оборудования и расходных материалов – средств индивидуальной защиты, аптечек и горючего.

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