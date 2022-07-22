АРМА имеет в управлении рекордные 930 миллионов

По состоянию на 22 июля в управлении АРМА находится более 926 миллионов в гривневом эквиваленте, в том числе 847 млн грн., 622 тыс долл США и 1,9 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Это самая большая сумма, размещенная на депозитных счетах АРМА в государственном банке за весь период существования агентства.

При этом только в период действия военного положения в управление АРМА передано почти 230 млн грн, или четвертую часть текущего депозита.

"Стремительное увеличение депозитного портфеля АРМА является свидетельством роста доверия и понимания возможностей агентства со стороны правоохранительных органов, которые передают в управление все больше арестованных средств. Во-первых, на эти средства начисляются проценты по выгодным ставкам, что уже позволило увеличить денежные активы на около 130 миллионов гривен.

Во-вторых, мотивация передавать средства в управление АРМА сегодня добавляет возможность приобретения на них военных облигаций. То есть при любом сценарии депозитный портфель Нацагентства создает добавленную стоимость и приносит пользу", - пояснил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Во время войны АРМА впервые получила в управление арестованные драгоценные металлы – 830 кг серебра, которое будет реализовано на торгах с последующим пополнением депозитных счетов.

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Экономическая правда