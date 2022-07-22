Мировые цены на зерно падают на фоне новостей о соглашении по экспорту из украинских портов

Перспектива соглашения о прекращении блокады украинских портов и возобновлении экспорта зерна привела к заметному падению цен на зерно.

Об этом пишет BBC.

Так, чикагские фьючерсы на пшеницу – ключевой ориентир для мирового рынка – в пятницу утром упали более чем на 3%, в то время как продовольственная пшеница упала в цене более чем на 4%.

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Британские фьючерсы на фуражную пшеницу – европейский ориентир на фуражную пшеницу (используется для животных) – упали почти на 3%.

Аналитик по зерну компании компании Thomas Elder Markets Эндрю Уайтлоу в пятницу утром сказал, что хотя фьючерсы на пшеницу за ночь упали примерно на 10 долларов за тонну, все еще есть определенный скептицизм относительно того, действительно ли состоится сделка.

Напомним:

Зерновое соглашение, которое 22 июля в Стамбуле должны подписать Украина, Турция и генсек ООН, будет называться "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов", будет закреплять контроль за портами за Украиной и не ослабит санкций против России.

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Собеседник УП подчеркнул, что Украина не будет подписывать никаких документов с Россией.

Инициатива, которая будет подписана представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме.

Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Также документ не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении России, несмотря на то, что россияне неоднократно пытались это прописать.

Эту информацию также подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Экономическая правда