Все разделы
Укр / Рус

Мировые цены на зерно падают на фоне новостей о соглашении по экспорту из украинских портов

Пятница, 22 июля 2022, 16:45 - Алексей Павлыш

Перспектива соглашения о прекращении блокады украинских портов и возобновлении экспорта зерна привела к заметному падению цен на зерно.

Об этом пишет BBC.

Так, чикагские фьючерсы на пшеницу – ключевой ориентир для мирового рынка – в пятницу утром упали более чем на 3%, в то время как продовольственная пшеница упала в цене более чем на 4%.

 
TRADINGECONOMICS

Британские фьючерсы на фуражную пшеницу – европейский ориентир на фуражную пшеницу (используется для животных) – упали почти на 3%.

Аналитик по зерну компании компании Thomas Elder Markets Эндрю Уайтлоу в пятницу утром сказал, что хотя фьючерсы на пшеницу за ночь упали примерно на 10 долларов за тонну, все еще есть определенный скептицизм относительно того, действительно ли состоится сделка.

Напомним:

Зерновое соглашение, которое 22 июля в Стамбуле должны подписать Украина, Турция и генсек ООН, будет называться "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов", будет закреплять контроль за портами за Украиной и не ослабит санкций против России.

ВИДЕО ДНЯ

Собеседник УП подчеркнул, что Украина не будет подписывать никаких документов с Россией.

Инициатива, которая будет подписана представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме.

Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Также документ не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении России, несмотря на то, что россияне неоднократно пытались это прописать.

Эту информацию также подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Экономическая правда

зепно цены
Материалы по теме
Соглашение по экспорту зерна не предусматривает снятие санкций с России – источники 22 июля 2022, 14:52
Россияне отобрали у фермеров Луганской области и вывезли 70 тысяч тонн зерна нового урожая – Гайдай 22 июля 2022, 11:43
Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты 21 июля 2022, 10:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте