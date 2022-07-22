Сколько может принести бюджету конфискация имущества Компартии – исследование

Конфискация имущества Коммунистической партии в Украине может принести государственному бюджету десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в исследовании ОО "Рух Чесно".

Аналитики отмечают, что коммунистическая партия является самой богатой из запрещенных пророссийских партий.

В июле восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Компартии. Следовательно, все имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований должно быть передано в собственность государства.

Согласно решению об обеспечении иска, партия владеет 61 объектом недвижимости – квартирами, офисами, гаражами и даже земельными участками.

Рух "Чесно"

Общая площадь офисов и квартир Компартии превышает 4,5 тысяч квадратных метров. Одно из самых больших помещений площадью почти в 800 кв.м. находится в Киеве вблизи станции метро "Политехнический институт".

Дом по улице Гаврилишина, 7 состоит из двух частей: 7-этажной и 2-3 этажной. Исходя из имеющихся данных сложно сказать, какие именно помещение в этом доме принадлежат партии, но, учитывая площадь, оно в любом случае ценно.

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Недвижимость партии разбросана по всей Украине и больше всего объектов – в Донецкой, Луганской и Крыму. Только в Симферополе на улице Долгоруковской партия имеет семь квартир и офисов.

В настоящее время большинство недвижимости коммунистов находятся на временно оккупированных территориях (34 из 61 объектов).

Рух "Чесно"

В то же время, под конфискацию может попасть не все имущество КПУ. При верификации данных исследователи обнаружили несколько объектов, фигурирующих в отчетности партии за конец 2019 года, но отсутствующих в определении суда.

Речь идет о небольшой квартире в центре Горишних Плавней (20,8 м²) и нежилом помещении в пгт Любешев, Волынской области на 216 м². Помещение на Волыни партия могла продать в начале 2021 года, но квартира в Горишних Плавнях находится в собственности партии. Информацию об этих объектах общественная организация передала Министерству юстиции.

Кроме этого, Компартия является единственной запрещенной в Украине партией, владеющей автомобилями. Среди 16 авто: 13 отечественных "Славут" (ЗАЗ-110307) 2004-2008 годов выпуска и две "Газели". Новейшей в автопарке КПУ является LADA Samara 2012 производства.

"Общую стоимость имущества КПУ, которое в перспективе перейдет в государственную собственность, сложно оценить, ведь часть из него в оккупации, часть в неизвестном состоянии, а часть расположена в маленьких городках и селах. Впрочем, за счет объектов в облцентрах и в столице стоимость этого имущества может достигать десятков миллионов гривен", – резюмировали в "Чесно".

Напоминаем:

5 июля Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил политическую партию Коммунистической партии Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрещении пророссийских партий в Украине 14 мая.