В Виннице запустят первый индустриальный парк для пищепрома

В Виннице подписали соглашение о запуске первого индустриального парка для новейшей пищевой промышленности.

Об этом говорится в пресс-релизе экосистемы VOLIA.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали винницкий муниципалитет и управляющая компания индустриальных парков для производителей продуктов питания Uparks.

Сотрудничество предусматривает привлечение инвестиций для создания агропромышленного кластера на базе Винницкого индустриального парка, что позволит расширить возможности новых производств, перемещения мощностей релокированных предприятий и активизации деловой активности Украины в условиях военного времени.

"Винницкий индустриальный парк должен стать частью будущей экосистемы VOLIA. Это пространство, в котором планируется объединить предпринимателей из сферы пищевой промышленности и смежных к ней, создав максимально благоприятные условия для производства высокотехнологичной пищи. Согласно замыслу, VOLIA должна стать центром генерации идей по разработке новых видов питания и организации массового производства качественной и конкурентоспособной продукции как на украинском, так и европейском и мировом рынках", – говорится в пресс-релизе.

В Виннице сейчас размещены три индустриальных парка. По мнению винницкого городского головы Сергея Моргунова, деловая активность не должна прекращаться – это возможности для трудоустройства горожан и наполнения бюджета, за счет чего обеспечивается жизнедеятельность города, поддержка страны и армии.

Проект экосистемы для игроков пищевого рынка Украины VOLIA впервые презентовали на Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в швейцарском городе Лугано.

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Он предусматривает запуск трех индустриальных парков, специализирующихся на отдельных этапах производства и продвижения продуктов его резидентов, а также внедрения системы обучения, технологической инновационной кухни, бизнес-акселераторов и т.д.

Экономическая правда