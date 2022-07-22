Танкер с российскими удобрениями следует в США после смягчения пошлин

Груз с удобрениями из России следует в США после того, как на этой неделе Комиссия по международной торговле США отменила значительные антидемпинговые на эту продукцию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

На фоне продолжающихся в Стамбуле переговоров о разблокировании украинских портов РФ выдвинула условия для подписания соглашения – отмена санкций против его агропродукции. Формально таких санкций не было со стороны ЕС и США. Тем не менее, многие западные банки и трейдеры избегают российских поставок, опасаясь нарваться на быстро меняющиеся правила.

В конце концов Комиссия по международной торговле США отменила значительные антидемпинговые и антисубсидиционные пошлины на карбамидно-аммиачно-нитратные удобрения из России, чтобы уменьшить дефицит удобрений и рост цен.

Согласно Refinitiv Eikon, танкер Johnny Ranger под флагом Либерии должен был прибыть в Новый Орлеан в понедельник из около 39 тысяч тонн раствора аммиачной селитры мочевины, удобрения. По данным Eikon, судно загрузилось в прошлом месяце в Санкт-Петербурге.

Представитель Государственного департамента отмечает, что Соединенные Штаты никогда не налагали санкции на продукты питания или сельскохозяйственные товары из России. "В отличие от российского правительства, мы не заинтересованы в том, чтобы использовать продовольствие как оружие для создания гуманитарных кризисов за счет уязвимых групп населения".

В 2021 году Соединенные Штаты импортировали из России карбамидно-аммиачно-селитровые удобрения на 262,6 миллиона долларов, сообщает Министерство торговли США.