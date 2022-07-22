Цены на нефть растут из-за ограниченного предложения и геополитической напряженности

Цены на нефть на торгах в Азии выросли, возобновившись после предварительного падения на фоне ограничения предложения и геополитической напряженности, несмотря на ослабленный спрос в США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,61 доллара или на 1,6% до 105,47 доллара за баррель до 06:30 по Гринвичу. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились на 1,43 доллара, или на 1,5%, до 97,78 доллара за баррель.

"На экономическом фронте ситуация все еще отрицательная, но мы все еще испытываем структурную нехватку нефти, а это значит, что физические покупатели будут там, чтобы поддерживать падение, понимая неопределенность, ожидающую впереди на геополитическом фронте", – рассказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Он добавил, что инвесторы твердо помнят о решении Федеральной резервной системы США по процентным ставкам на следующей неделе. Представители ФРС отметили, что центральный банк, вероятно, повысит ставки на 75 базисных пунктов на своем заседании 26-27 июля.

В то время как признаки смягчения спроса в США оказали влияние на цены на нефть и привели к падению эталонных контрактов примерно на 3% на предыдущей сессии, ограниченные глобальные предложения продолжали поддерживать рынок.

В течение последних двух сессий WTI испытал резкие негативные последствия после того, как данные показали, что спрос на бензин в США упал почти на 8% по сравнению с годом ранее в разгар летнего сезона вождения из-за рекордных цен на заправках.

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И напротив, признаки высокого спроса в Азии поддержали контрольный показатель Brent, поставив его на курс первого недельного роста за шесть недель.

По словам аналитиков RBC, спрос на бензин и дизтопливо в Индии вырос до рекордно высокого уровня в июне, несмотря на более высокие цены. Причем общее потребление нефтепродуктов было на 18% больше, чем год назад, а индийские нефтеперерабатывающие заводы работали почти на самом высоком уровне за всю историю.

"Это свидетельствует о гораздо большем, чем о сильном восстановлении после ковидных лет", – отметил аналитик RBC Майкл Тран.