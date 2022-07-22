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IT-школы, являющиеся резидентами Дія.City, не будут платить НДС – Минцифры

Пятница, 22 июля 2022, 12:02 - Алексей Павлыш

Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что IT-школы, являющиеся резидентами Дія.City, больше не будут платить НДС.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

"Благодаря этому в Украине появится больше возможностей для развития неформального IT-образования, которое станет более качественным и доступным для украинцев.

А также появится больше высококвалифицированных кадров и ускорится развитие IT-отрасли", - пояснили в министерстве.

"Это важная часть реформы IT-образования. Освобождение edtech-рынка от НДС предоставит компаниям больше возможностей для развития, у них будет больше ресурсов для масштабирования.

По подсчетам экспертов, к 2030 году украинскому IT-сектору понадобится не менее 500-600 тысяч специалистов. Поэтому наш приоритет – обеспечить качественным образованием людей, которые хотят работать в IT", – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

Экономическая правда

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