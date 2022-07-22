Россияне отобрали у фермеров Луганской области и вывезли 70 тысяч тонн зерна нового урожая – Гайдай

Россияне уже отобрали у фермеров Луганской области и вывезли около 70 тысяч тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.

"Фермеры региона, даже в отсутствие большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки.

Так, два самых мощных предприятия Луганской области – ООО СП "Нибулон" и ЧАО "Агротон" – почти завершили уборку урожая", - отметил Гайдай.

Однако, по его словам, зерно "национализировало" кубанское предприятие.

По оперативным данным, уже вывезено около 70 тыс тонн зерна нового урожая.

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Департаменте агропромышленного развития Луганской ОВО отмечают, что до начала российского вторжения эти агроформирования были самыми мощными предприятиями региона.

"Удельный вес в общем объеме производства ранних зерновых каждого из этих предприятий достигал более 10 процентов.

Сейчас оккупанты отбирают у них урожаи и вывозят на Кубань", - добавил Гайдай.

Экономическая правда