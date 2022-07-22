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Финская таможня продала конфискованные биткоины за 46,5 миллионов евро – деньги могут передать Украине

Пятница, 22 июля 2022, 10:37 - Алексей Павлыш

Финская таможня продала конфискованные биткоины, связанные с преступлениями по продаже наркотиков и допинга, за 46,5 млн евро - деньги могут быть переданы Украине.

Об этом пишет Yle.

"Реализовано было 1889,1 биткоина на сумму 46,5 млн евро. Таможенники ранее конфисковали биткойны, связанные с преступлениями по продаже наркотиков и допинга", - говорится в сообщении.

При этом у таможни остается еще около 90 биткоинов и другие конфискованные виртуальные валюты.

Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги от продажи конфискованных биткоинов Украине - речь идет о десятках миллионов евро.

Экноомическая правда

Финляндия таможня Украина bitcoin деньги
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