Финская таможня продала конфискованные биткоины за 46,5 миллионов евро – деньги могут передать Украине
Пятница, 22 июля 2022, 10:37 -
Финская таможня продала конфискованные биткоины, связанные с преступлениями по продаже наркотиков и допинга, за 46,5 млн евро - деньги могут быть переданы Украине.
Об этом пишет Yle.
"Реализовано было 1889,1 биткоина на сумму 46,5 млн евро. Таможенники ранее конфисковали биткойны, связанные с преступлениями по продаже наркотиков и допинга", - говорится в сообщении.
При этом у таможни остается еще около 90 биткоинов и другие конфискованные виртуальные валюты.
Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги от продажи конфискованных биткоинов Украине - речь идет о десятках миллионов евро.
Экноомическая правда