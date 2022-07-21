США расследуют китайскую Huawei по перехвату данных с военных баз – Reuters

США проводят расследование китайского телекома производителя Huawei из-за опасений, что оборудование компании может перехватывать и передавать Китаю частную информацию с военных баз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с процессом.

Американские власти обеспокоены тем, что Huawei может получить конфиденциальные данные о военных учениях и состоянии готовности баз и персонала с помощью оборудования на американских башнях сотовой связи, оснащенных его оборудованием. Штаты опасаются, что Huawei может перехватывать конфиденциальную информацию с военных баз и ракетных шахт и передавать ее в Китай.

В апреле 2021 года Министерство торговли США вызвало Huawei в суд, чтобы узнать о политике компании по обмену данными, которые ее оборудование может получать с мобильных телефонов, с иностранными сторонами. В частности, речь идет о сообщениях и геолокационных данных.

Восемь нынешних и бывших правительственных чиновников США заявили, что расследование отражает длительную обеспокоенность национальной безопасностью в отношении компании, которая уже попала под ряд ограничений США в последние годы.

Если Министерство торговли определит, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности, санкции могут выйти за пределы наложенных Федеральной комиссией связи ограничений. Штаты могут запретить все транзакции США из Huawei, требуя от телекоммуникационных операторов США быстро избавиться от всего оборудования компании.

Брендан Карр, один из пяти уполномоченных Комиссии, сказал, что вышки мобильной связи вокруг авиабазы Мальмстром в штате Монтана – одной из трех, контролирующих ракетные поля в Соединенных Штатах – работают по технологии Huawei.

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Напоминаем:

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE получать лицензии на новое оборудование от регуляторов США

В США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайских спецслужбах. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.





