Германия планирует заполнить хранилища газа до 95% из-за энергетического шантажа России

Германия повысила свои цели по хранению газа до 95% до 1 ноября из-за обеспокоенности способностью страны отапливать дома и работать на заводах этой и следующей зимой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Роберта Хабека.

Теперь правительство потребует, чтобы хранилища были заполнены на 95% по 1 ноября по сравнению с предыдущим уровнем в 90%.

Этот шаг повышает вероятность того, что администрация канцлера Олафа Шольца вмешается в управление хранилищами газа. Хабек предупредил операторов ПХГ, что их могут лишить контроля над объектами, если они не выполнят требования.

"На самом деле Россия использует свою большую силу – слишком большую силу, которую мы придали России – для шантажа Европы и Германии, и каждый день показывает себя опасным фактором в снабжении энергией", – сказал Хабек.

Новые цели Германии по хранению установлены на уровне 75% на 1 сентября и 85% на 1 октября, сказал Хабек.

В настоящее время запасы газа в стране составляют примерно 65%. Понадобится около месяца, чтобы повысить уровень до сентябрьской цели. Кроме того, уровень запасов в хранилищах снизился в течение двух из десяти дней, в течение которых Северный поток-1 был отключен на ремонт.

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Напоминаем:

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.





