В этом году международные резервы Украины сократятся до $21 миллиарда – НБУ

Национальный банк ожидает, что сокращение международных резервов во втором полугодии составит 8,6% до 20,8 млрд долларов – такой уровень сохранится в 2023 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогноз НБУ.

К концу 2023 года, вместо этого, резервы составят 21,2 млрд долларов, а в 2024 году вырастут до 28,7 млрд долларов.

Кроме того, НБУ ожидает продления эмиссии гривны путем выкупа государственных облигаций на уровне 30 млрд грн в месяц.

"В нашем прогнозе закладываются объемы по 30 млрд грн в месяц до конца года, и такая контролируемая эмиссия имеет все шансы реализоваться в виде тех показателей инфляции, которые мы заложили в наш базовый сценарий", - рассказал в ходе брифинга в четверг глава регулятора Кирилл Шевченко .

С начала полномасштабной войны НБУ уже профинансировал бюджет на 225 млрд грн и рассчитывает на сохранение согласованного с правительством потолка таких операций в этом году в 400 млрд грн.

Шевченко подчеркнул, что важными остаются другие источники финансирования – коммерческие заимствования на внутреннем рынке, международная помощь, а также работа над ростом доходов бюджета и ограничением его расходов.