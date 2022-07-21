Все разделы
Укр / Рус

Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из России

Четверг, 21 июля 2022, 16:58 - Алексей Павлыш

Алкогольные компании Beam Suntory и Edrington заявили, что продадут совместное предприятие Maxxium Russia местному руководству.

Об этом говорится в заявлении Beam Suntory.

После вторжения РФ в Украину компании в начале марта приостановили поставки алкоголя в Россию.

После этого компании "начали пересматривать подходы к будущему российскому бизнесу", говорится в пресс-релизе.

"Мы определили, что лучший способ выйти с рынка – это продажа российского совместного предприятия местной команде. Поставки от Beam Suntory будут приостановлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все действующие законы, включая международные санкции", – пояснили в компании.

Экономическая правда

компании Россия алкоголь
Материалы по теме
H&M перед уходом из РФ продаст остатки продукции без скидок 21 июля 2022, 15:47
Машиностроительный гигант ABB выходит с российского рынка из-за войны в Украине 21 июля 2022, 11:45
Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wärtsilä завершил выход из РФ 21 июля 2022, 09:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте