Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из России
Четверг, 21 июля 2022, 16:58 -
Алкогольные компании Beam Suntory и Edrington заявили, что продадут совместное предприятие Maxxium Russia местному руководству.
Об этом говорится в заявлении Beam Suntory.
После вторжения РФ в Украину компании в начале марта приостановили поставки алкоголя в Россию.
После этого компании "начали пересматривать подходы к будущему российскому бизнесу", говорится в пресс-релизе.
"Мы определили, что лучший способ выйти с рынка – это продажа российского совместного предприятия местной команде. Поставки от Beam Suntory будут приостановлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все действующие законы, включая международные санкции", – пояснили в компании.
Экономическая правда