Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из России

Алкогольные компании Beam Suntory и Edrington заявили, что продадут совместное предприятие Maxxium Russia местному руководству.

Об этом говорится в заявлении Beam Suntory.

После вторжения РФ в Украину компании в начале марта приостановили поставки алкоголя в Россию.

После этого компании "начали пересматривать подходы к будущему российскому бизнесу", говорится в пресс-релизе.

"Мы определили, что лучший способ выйти с рынка – это продажа российского совместного предприятия местной команде. Поставки от Beam Suntory будут приостановлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все действующие законы, включая международные санкции", – пояснили в компании.

Экономическая правда