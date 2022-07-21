Турбина для "Северного потока" прибыла в Германию в начале недели

По словам федерального министра экономики Германии Роберта Габека, отремонтированная турбина для российского газопровода "Северного потока" в начале недели прибыла из Канады в его страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Еще накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен утверждала, что турбину "Северного потока" перевозят из Канады.

В последнее время были опасения, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве подчеркивали, что полное прекращение поставок газа по "Северному потоку-1" связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины Siemens, привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа Россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. В последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

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Европейская правда