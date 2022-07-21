США нашли на конфискованной яхте Керимова предполагаемое яйцо Фаберже: может стоить миллионы долларов
В США сообщили, что обнаружили на борту яхты Amadea российского олигарха Керимова, которая была конфискована правительством Фиджи по требованию США в прошлом месяце, предмет, напоминающий яйцо Фаберже.
Об этом заявила первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако, сообщает The Guardian.
"Мы находим действительно интересные вещи [на арестованных яхтах]. На одной из них мы нашли яйцо Фаберже - или предполагаемое яйцо Фаберже. Поэтому становится все интереснее и интереснее", - рассказала Монако, выступая на форуме безопасности в американском Аспене.
Она не уточнила, о какой именно яхте идет речь, но отметила, что сейчас судно пришвартовано в заливе Сан-Диего, куда прибыло из Фиджи в июне.
7 июня Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, задержанную по запросу Вашингтона. В конце прошлого месяца ее доставили в Сан-Диего.
В США заявляют, что судно принадлежит попавшему под санкции российскому миллиардеру Сулейману Керимову.
Официальный владелец яхты – зарегистрированная на Каймановых островах компания Millemarin Investments – утверждает, что судно не принадлежит Керимову.
По словам Монако, если подлинность найденного яйца подтвердится, его стоимость может составить "миллионы долларов".
Ювелир Карл Фаберже создал всего 50 яиц для российской императорской семьи и не все сохранились, отмечает The Guardian.
"Мы работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов во всем мире, чтобы проводить обыски на этих яхтах, чтобы убедиться, что у нас есть полномочия и мы можем обратиться в суд, арестовать их и затем конфисковать доходы", - отметила Монако.
Она добавила, что поддерживает идею конфискации прибыли от арестованных активов, в том числе восстановления Украины.
Экономическая правда