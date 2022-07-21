Португалия и Испания против планов ЕС сократить потребление газа

В Португалии и Испании есть сопротивление давлению Европейского союза, который призвал страны сократить потребление газа на 15%.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Министр энергетики Португалии Жоао Галамба заявил, что его страна "категорически против" непропорционального и неустойчивого предложения ЕС.

По его словам, предложение не учитывает особые гидроэнергетические потребности Испании и Португалии. Из-за нынешней засухи обе страны вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера также заявила, что не хочет диктовать потребителям ограничение потребления газа.

"Мы не будем вводить закон, диктующий температуру термостатов в квартирах", — заявила она.

Напомним, Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% к следующей весне.

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Комиссия настоятельно призывает все государства-члены начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения.

Европейская правда