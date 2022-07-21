SkyUp работает над регистрацией авиакомпании в Евросоюзе

Авиакомпания SkyUp Airlines работает над регистрацией SkyUp MT (Мальта) в Евросоюзе и привлечением к работе украинских специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания планирует получить сертификат для полетов своего европейского подразделения уже этой осенью.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ и прекращения полетов в Украине с 24 февраля SkyUp сначала сосредоточилась на перевозке украинских граждан в Израиль и Португалию из Кишинева, Люблина и Варшавы, а затем заключил договоры с другими авиакомпаниями по использованию своих самолетов на условиях мокрого лизинга.

Кроме того, перевозчик осуществляет чартерные рейсы.

"Сегодня самолеты SkyUp летают в 52 аэропорта стран ЕС, а также в аэропорты Швейцарии, Турции, Молдовы и Египта, что позволило поддерживать операционную деятельность, выплатить 40 млн грн налогов с начала войны, в т. ч. 10 млн грн авансом, а также сохранить команду", – сообщили в компании.

В первый день большой войны SkyUp отметила, что почти весь ее флот, за исключением одного самолета, находился за границей: три самолета – в Египте, один – в Молдове, три – в Румынии, четыре – в Эстонии и еще по одному – в Сербии и Болгарии.

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Экономическая правда