Повышение курса гривни приведет к росту цен, в частности на топливо – НБУ

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Национальный банк заявил, что коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем горючее обусловит 0,6-0,8 п.п.

Об этом в ходе брифинга в Национальном банке рассказал заместитель главы регулятора Сергей Николайчук.

По его словам, в НБУ влияние коррекции курса доллара умеренно повлияет на динамику инфляции. Высший официальный курс означает, что импортеры будут покупать валюту "дороже", а затем закладывать это в конечные цены товаров.

В настоящее время в корзине потребительской инфляции треть приходится на импортируемые товары. Однако для этих импортируемых товаров перенос от смены официального курса будет неполным, считает он. Отчасти эффект будет нивелироваться сокращением маржи импортеров, а отчасти в цены уже были заложены ожидания девальвации. Также часть товаров, которая продается на рынке Украины, завозится из-за закупки наличной валюты по другому курсу.

"Коррекция официального курса, по нашему мнению, обусловит где-то 2-3 процентных пункта инфляции, из которых на топливо обусловит примерно 0,6-0,8 п.п. Этот эффект учтен в новом макроэкономическом прогнозе. Инфляция незначительно превысит 30% и в следующем будет снижаться", – объяснил замглавы НБУ.

Напоминаем:

Рост потребительских цен по итогам 2022 года несколько превысит 30%.