Инфляция превысит 30% по итогам года – НБУ

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Рост потребительских цен по итогам 2022 года немного превысит 30%.

Об этом говорится в прогнозе Национального банка.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко напомнил, что в последние месяцы инфляция росла высокими темпами и достигла 21,5% в июне к июню 2021 года.

"Инфляция стремительно росла в основном вследствие шоков, обусловленных войной, и из-за глобального ценового давления. Война привела к нарушению цепочек поставок, сокращению предложения отдельных товаров, увеличению издержек бизнеса, физическому разрушению производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий", – заявил Шевченко.

По данным НБУ, сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах также значительно усиливало ценовое давление в Украине.

Существенно выросли и инфляционные ожидания бизнеса и домохозяйств, уверяют в Нацбанке.

"На практике это отразилось в ухудшении срочной структуры депозитов в банковской системе и увеличении расходов на отдельные товары долгосрочного пользования, преимущественно импортированные", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

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По-прежнему ключевыми рычагами в сдерживании инфляции оставались административные меры Национального банка и правительства, прежде всего, фиксация курса гривни и тарифов на газ и тепло.

Сдерживающий эффект на цены оказали также налаживание поставок продукции через западные границы и сформированное в результате блокады морских портов избыточное предложение сельскохозяйственного сырья, заявили у регулятора.

Экономическая правда