Суд запретил строительство горнолыжного курорта в Закарпатье

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Суд отменил распоряжение Тячевской и Раховской районных государственных администраций по утверждению детального плана территорий, которым предполагалось строительство масштабного горнолыжного курорта на горном массиве Свидовец.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Закарпатского окружного административного суда, сообщает Zahid.net.

Как сообщила адвокат истца ОО "Экология-Право-Человек" Ольга Мелень-Забрамная, в настоящее время суд провозгласил только резолютивную часть.

"Наш иск удовлетворен полностью, суд отменил распоряжение Тячевской и Раховской РГА по утверждению ДПТ для строительства горнолыжного курорта на Свидовце. Мотивацию суда узнаем позже, когда будет опубликован полный текст решения", – отметила Мелень-Забрамная.

Дело о строительстве горнолыжного курорта на горном массиве Свидовец на Закарпатье тянется с 2017 года.

О планах построить на Свидовце горнолыжный курорт стало известно еще в 2016 году. Тогдашний глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил о договоренностях с владельцами "Буковеля" о продлении курорта на территорию Закарпатья.

Согласно озвученным планам, это должен быть горнолыжный курорт, втрое больше "Буковеля". Планировалось, что на территории горного массива будет построено 60 гостиниц, 120 ресторанов, а также фитнес-центры, магазины, банки, многоуровневые парковки для автомобилей и частный аэродром.

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Против строительства мега-курорта выступали экологи и местные жители, которые возмущались планами построить гигантский курорт на Свидовце.

Кроме того, юристы-экологи неоднократно заявляли, что ни общине, ни активистам застройщики не дали возможности ознакомиться с детальными планами территорий для строительства курорта.

Активисты движения Free Svydovets также заявляли, что общественные слушания в селах, причастных к местности, где планируется курорт, были проведены с нарушениями, а детальные планы территории курорта не доступны общественности и поныне.

В сентябре 2021 года Верховный суд отменил решение предыдущих инстанций относительно строительства горнолыжного курорта на Свидовце и отправил дело снова на рассмотрение Закарпатского окружного административного суда.